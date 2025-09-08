バレーボール女子日本代表が８日、４位に入った世界選手権（７日閉幕）を終えて開催地のタイから羽田空港に帰国した。得点源の和田由紀子（ＮＥＣ川崎）は帰国後に取材に応じ「世界ランクが上のチームと勝負所で当たった時に自分たちのバレーを出せたのは良かったけど、結果としては負けているので、足りないところがあった。結果を受け止めて、次の国際大会では金メダルを目指していきたい」と決意を新たにした。８月の大会直