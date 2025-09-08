Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）が、同グループから解雇される方針と英メディアが報じた。角田は４月の日本グランプリ（ＧＰ）で緊急昇格後は低迷が続いており更迭論が加速。夏休み明け再開初戦のオランダＧＰこそ９位入賞を果たしたが、続く７日のイタリアＧＰでは１３位に撃沈した。英メディア「ＧＰファンズ」は「レッドブルＦ１スターが?不当に解雇?される予定」と報道。「レッドブルＦ１チームは、残念な結果が続いた