一連のオウム真理教事件の発端ともいえる坂本堤弁護士一家殺害事件。犠牲になった長男・龍彦ちゃんの遺体が大町市で発見されてから30年を迎えるのを前に、坂本弁護士の元同僚などが慰霊に訪れました。「黙とう」大町市の高瀬渓谷緑地公園にある坂本堤弁護士一家の慰霊碑。７日、日本弁護士連合会や坂本弁護士の元同僚などおよそ40人が訪れ、手を合わせました。元同僚・小島周一弁護士「この悲惨な事件は彼1人の問題ではなく、弁護