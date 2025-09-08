自民党の稲田朋美・元防衛相は８日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、石破首相（党総裁）の退陣表明などについて議論した。首相の後継を選ぶ総裁選について稲田氏は、「多くの党員の意見を聞くべきだ」と述べ、党員投票を伴う「フルスペック」方式が望ましいとの考えを示した。次期総裁については、「古い自民党から脱却させる強いリーダーシップを期待したい」と語った。首相の退陣表明に伴い、事実上の退陣勧告とな