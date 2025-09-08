【MLB】オリオールズ2ー5ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルティモア）【映像】大谷、悪球打ち“理解不能弾”→菅野ドン引き9月7日（日本時間9月8日）に行われたボルティモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、オリオールズ先発の菅野智之から、ドジャース・大谷翔平が放った“悪球打ち”からの豪快弾が話題となっている。1回表・ドジャースの攻撃.この回先頭で打席に入った1番・大谷の第1打席。