中国国家外貨管理局によると、中国の外貨準備高は8月末現在、前月末比299億ドル（増の3兆3222億ドルに達した。増加幅は0．91％だった。為替レートの変動や資産価格の変化などの要因が総合的に作用し合って、8月の外貨準備高は増加した。中国の経済運営は安定しながら成長し、高い強靱性と活力を示しており、それが外貨準備高の基本的安定維持に寄与した。（提供/人民網日本語版・編集/KS）