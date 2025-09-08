任期満了に伴う胎内市長選挙が9月7日に告示され、新人と現職の2人が立候補しました。立候補したのは、届け出順に新人で前・胎内市議会議員の薄田智氏と現職で3期目を目指す井畑明彦氏の2人です。〈新人薄田智候補〉「われわれ、親の世代が胎内市の未来を担う子供たちのためにこれから真剣に考えていこうではありませんか」〈現職井畑明彦候補〉「地産業と雇用を創出する。そして長期、かつ安定的な税収を確保する。胎内市のた