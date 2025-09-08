iPhoneには「低電力モード」という機能があり、動作を一部制限して消費電力を減らすことで、バッテリーの持ち時間を延ばせます。この機能を使うことでデメリットが生じる可能性はあるのでしょうか。この記事で詳しく見ていきましょう。【図解】iPhoneのバッテリー寿命を縮める！ やってはいけないNG行為4選「実はiPhoneの低電力モードを使い過ぎるとよくない」と聞いたことがあります。低電力モードの使用には、どんなデメリットが