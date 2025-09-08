「ずっと愛知県でやってきたにもかかわらず他県に広まらなかったものを、国がやると言い出したのを知って、『これは黙っていられない』というのが最初の感想でした」こう語るのは、愛知県で公立高校の教員をしている山下亜希子さん（仮名）です。山下さんが懸念しているのは、公立高校の受験制度が2027年度に変わるかもしれないという動きです。発端は、今年4月22日のデジタル行財政改革会議で、石破首相が文部科学省とデジタル庁