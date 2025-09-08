福岡県警八幡東署は8日、北九州市八幡東区の高齢者宅固定電話に同日午後2時ごろ、息子を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「証券会社にお金を支払わなければならないが自分の口座が凍結されているため、200万円準備できないだろうか」「代理の者が1時間後に受け取りに行く」などと言われる内容だった。