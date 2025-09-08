静岡県内は台風15号の通過に伴い突風に襲われ、多くの建物が被害を受けました。「竜巻」が発生した静岡県牧之原市など被災地には、今も被害の爪痕が残されています。 【写真を見る】住宅被害1110棟に 静岡・牧之原市の竜巻被害 発生から3日で停電復解消=静岡 9月5日午後1時前、静岡県牧之原市内で撮影された映像では、風が渦を巻いて画面左から右側へと移動しているのが確認できます。これが牧之原市を襲った竜巻とみられます。