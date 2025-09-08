参院選の大敗から50日、突然の辞任劇でした。石破茂総理は9月7日、「党内に分断を生みたくない」として退陣を表明しました。9月8日に行われる予定だった総裁選前倒しの署名提出は急遽中止が決まり、静岡県内選出の国会議員からは安堵の声も聞かれました。 【写真を見る】石破総理が辞任表明 県内議員から「安堵」と「批判」の声 野党は連立も視野に=静岡 ＜石破茂総理＞ 「私は自由民主党総裁の職を辞することといたしました。