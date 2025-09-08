9月7日、線状降水帯予測情報が発表された新潟県内。線状降水帯は発生しませんでしたが、県内は午前中を中心に停滞する前線の影響で大雨となりました。 【記者リポート】「午前7時半の新潟市西区。雨が強くなってきました。ワイパーを一番強くしていますが、前方の視界は、ややさえぎられています」線状降水帯こそ発生しませんでしたが、停滞する前線の影響で局地的に大雨となった8日朝の県内。新潟市東区では午前8時1