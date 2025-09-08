ノアのシングルリーグ戦「Ｎ−１ＶＩＣＴＯＲＹ」開幕戦（８日、東京・後楽園ホール）でのＢブロック公式戦で、?ＲｅａｌＲｅｂｅｌ?ことＯＺＡＷＡ（２８）が試合途中に負傷し敗れるアクシデントが発生した。この日、丸藤正道（４５）と対戦したＯＺＡＷＡは序盤、いきなり場外へ出るなど人を食ったような動き。さらにこれを追って丸藤がリングを降りれば、自らは入れ替わって上がり挑発を続ける。さらに掟破りの不知火ま