お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜13:00～15:30）9月8日の放送では大竹と経済アナリストの森永康平氏が、石破総理大臣の退陣表明に関する新聞各社の記事を取り上げ分析した。 森永康平「石破さんの発言を一つ一つ追っていくとあまり筋が通っていないなと思うんですよね。最初辞めますか？と聞かれたときに『自分が辞める