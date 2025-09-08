◆パ・リーグロッテ４―２オリックス（８日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・河村説人投手が先発して５回８３球を投げて６安打３奪三振、１三振で２０２２年５月１１日の楽天戦以来、３年ぶりの白星を挙げた。初回に３安打を許して１点を失ったが、直後に味方打線が２点を奪って逆転。２回以降は走者を出しながらも無失点で粘った。２２年９月に受けた右肘手術からの復活星。ヒーローインタビューでは「初回はちょっと終わらない