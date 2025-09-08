厳しい残暑が続いていますが佐久市では、コスモスの花が訪れる人たちに秋の訪れを告げています。青空のもと、ピンク色の花が秋の風に吹かれて優しく揺れていました。佐久市内山の国道254号沿いおよそ9キロを華やかに彩るコスモス。ここは「コスモス街道」とも呼ばれていて毎年この時期に可憐な花が道路脇をピンク色に染めています。このコスモスは、およそ50年前に地元の老人クラブが植えたことが始まりで地元住民などが手入れを続