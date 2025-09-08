体調不良で活動を休止していた、「ラブライブ!スーパースター！！」鬼塚冬毬役などで知られる声優・坂倉花(21)が8日、活動再開を発表した。この日、事務所の公式サイトが「活動を休止しておりました坂倉花につきまして、9月9日配信のWEBラジオ「ラブライブ！スーパースター！！結女ランチタイム放送局リエラジ」にて仕事を再開いたしますことをご報告いたします」と報告。「ファンの皆さま、関係者の皆さまには多大なるご心