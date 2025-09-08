南アフリカ戦の3回、2ランを放つ今岡＝沖縄セルラー野球のU―18（18歳以下）ワールドカップ（W杯）第4日は8日、沖縄セルラースタジアム那覇などで行われ、1次リーグA組で日本は南アフリカに10―0で五回コールドゲーム勝ちした。4連勝で2次リーグへ進む同組3位以内が確定した。三回の今岡（鹿児島・神村学園）の2ランなど、序盤から得点を積み重ねた。A組ではプエルトリコがキューバに勝って3勝1敗。B組の米国は中国を下し4戦4