パンサー・尾形貴弘の妻・あいさんが８日までにブログを更新。家族での１泊２日の韓国旅行のドタバタぶりを伝えた。友達家族との韓国旅。２日目の最終日はアウトレットで買い物をし、長年１０００円のサングラスを使ってきた尾形が、「思い切って奮発し、２万円ほどのジェントルモンスターのサングラス」を購入し、大興奮。早々に買い物を終え、パパチームでお酒を飲んでいたという。集合場所に戻って来た時には「すでに陽気