石破首相は8日に記者会見を行い、総理大臣を辞任する意向を正式に表明しました 県内の有権者からは驚きの声が上がる一方、冷静な受け止めも聞かれました。 （30代） 「遅かれ早かれ辞めるのかなとは思っていた。外国人問題など多様化という部分でいろいろ問題があるので、うまい具合に日本がいい方向に向かえばいいと漠然と思っている」 （50代） 「急だったのでびっくりした。国民に寄り添った総理大臣がいいと思った」