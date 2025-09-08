気象庁は８日、台風１５号に伴い静岡県内で５日発生した竜巻について、竜巻の強さを６段階（５〜０）で示す指標「日本版改良藤田スケール」で上から３番目に強い「ＪＥＦ３」だったと発表した。２０１６年の同指標の導入後、ＪＥＦ３に該当するのは１８年６月に沖縄県伊江村で発生した竜巻以来２例目で、「観測史上最大クラス」（気象庁）という。竜巻は５日午後、静岡県牧之原市から同県吉田町にかけて発生。気象庁が６〜７日