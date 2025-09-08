鈴木実貴子ズが、9月24日にリリースするEP「瞬間的備忘録」のアートワークを公開した。合わせて、同作品に収録される、6月28日に東京・下北沢SHELTERにて開催した＜あばら＞ツアーのファイナルのライブ映像から「正々堂々、死亡」のライブ映像をYouTubeに公開した。「瞬間的備忘録」のジャケット写真は、アニメ「ワンパンマン」の作画などを担当し、注目を集めるアニメーター・青木健一郎が担当。ライブなどで多くの観客と触れ合う