日向坂46が9月17日に発売する15thシングル「お願いバッハ！」に収録される、五期生楽曲「空飛ぶ車」のMVが公開された。フォーメーションが明かされていない中での公開となり、映像の中で五期生・松尾桜がセンターを務めることが判明。MVでは明るい洋館の中で、クラシカルな衣装を纏い、一人ひとりの歌声が際立つミドルテンポの楽曲に合わせて、美しく可憐なパフォーマンスを披露している。様々なものが宙に浮かぶ世界観にも注目だ