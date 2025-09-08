ねぐせ。が11月からスタートさせる全国対バンツアー＜BAND TO THE FUTURE II＞の全ゲストが発表となった。同対バンツアーは、11月22日のZepp Fukuokaを皮切りにファイナルとなる東京・Zepp Haneda 2daysまで、9都市10公演をまわるもの。Zepp Hanadaファイナル公演のゲストにASIAN KUNG-FU GENERATIONとmoon dropを迎えることが本日9月8日に発表され、これにて全ゲストが公開となった形だ。その他の公演には、レトロリロン、トンボ