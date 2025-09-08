クリープハイプが、12年ぶりとなるライブBlu-ray&DVDのリリースを発表した。2009年11月16日に下北沢CLUB Queで行われたライブを機に現メンバーでの活動を開始したクリープハイプ。15周年の記念日である2024年11月16日にキャリア史上最大規模の会場であるKアリーナ横浜で開催された＜現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」＞の模様が、今回映像作品として1年越しの2025年11月16日にリリースされる。DISC 1にライブ本編、D