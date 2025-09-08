女優の山本美月が7日、自身のインスタグラムを更新し、子どもとともに訪れた「EXPO 2025 大阪・関西万博」の様子を公開した。【写真】大阪万博を満喫する山本美月山本は投稿で「先日ついに万博へ」と報告。現地では友人とも合流したものの、基本的には子どもと2人きりで行動したといい、「なかなかレベル高い初2人旅だったけど、私と子は最初にミャクミャク様のくじ引きで2等を当てられたので、満足でした！笑」と感想をつづっ