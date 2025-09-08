Kis‐My‐Ft2・二階堂高嗣×令和ロマン・松井ケムリ×timelesz・猪俣周杜による『ニカゲーム』（テレビ朝日）がレギュラー化し、10月1日より毎週水曜25時58分に放送されることが決定。二階堂、ケムリ、猪俣からコメントが到着した。【写真】4月に放送された『ニカゲーム』最終回ではキスマイ・二階堂＆timelesz・猪俣が見せた奇跡のシンクロを見せる！サンドウィッチマンとKis‐My‐Ft2がMCを務めるバラエティー『10万円ででき