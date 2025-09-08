メンズスキンケアブランドのBULK HOMME（バルクオム）から、ブランド史上初となるヘアオイルが新登場！植物の恵みを凝縮したマルチオイル処方の「THE HAIR OIL」（2420円）は髪にツヤとまとまりを与えるだけでなく、バルクオムで人気のフローラルフルーティの香りが特徴。髪が揺れるたびに気分を爽やかにしてくれます。ヘアオイルというとベタつきがちなイメージがあるかもしれませんが「THE HAIR OIL」はテクスチャが濃密でありな