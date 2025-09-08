お笑いタレント・有吉弘行（51）が7日にパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、移住したい国について熱弁する場面があった。「移住したい国」という話題になると、有吉は「インドかな。めっちゃ好きなのよ、いまだに。家族は絶対に付いてこないと思うけど」と語る。理由を聞かれると「道の真ん中に牛がいて、糞をしてたりさ。自由な、人間の本来の感じが押さえつけられ