◇第96回都市対抗野球大会最終日決勝三菱自動車岡崎（岡崎市）1―2王子（春日井市）（2025年9月8日東京D）三菱自動車岡崎のエース秋山翔の力投もかなわず、黒獅子旗には届かなかった。先発して7回までは王子打線を安打3本、二塁すら踏ませぬ力投。しかし8回、先頭・細川の左中間よりの打球がビデオ検証の結果アウトがセーフに覆って無死二塁。ここからバント安打、三塁手のエラーなどが絡んで逆転された。「三塁菅原