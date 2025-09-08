韓国を訪問中の中谷防衛相は、アン・ギュベク国防相と会談し、日韓、日米韓の安全保障協力を推進していくことで一致しました。日本の防衛相が韓国を訪問するのは、10年ぶりです。会談で両大臣は、北朝鮮の核・ミサイルの脅威に対し、日米韓で協力を継続していくことや、ロシアと北朝鮮の軍事協力についても、ともに対応していく必要性を確認しました。また、両国の防衛協力関係を「未来志向的に」発展させるとして、特に、AI、無人