◇第32回WBSCU18ベースボールワールドカップ1次ラウンド日本10-0南アフリカ（2025年9月8日沖縄セルラースタジアム那覇）日本は南アフリカを10―0の5回コールド勝利で下し、開幕4連勝として1次ラウンド（R）突破を決めた。今大会初登板初先発の中野大虎（3年＝大阪桐蔭）は、9奪三振で5回4安打無失点。名前の通りの虎党投手が、初回から3者連続三振を奪うなどチームを勢いづかせた。打線は7安打10得点と機能。「6番・