明石家さんまさん（70）が7日、大阪の魅力を発信するスペシャルフェス『さんまPEACEFUL PARK 2025 ＠大阪・関西万博』に登場。歌手のMISIAさんや和田アキ子さんら豪華アーティストが集結し、会場を盛り上げました。楽曲『さんま DE サンバ』が流れる中、チケットを手に入れた幸運なファン1万1000人の前に、バンドメンバーが登場。続いて、さんまさんの「こんにちは〜！」の声で、1曲目『世界の国からこんにちは』がスタートしまし