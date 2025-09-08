LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、最大1万円が割引となるJAL限定クーポンの配布を開始した。日本航空（JAL）の国内線航空券＋宿泊がセットになったダイナミックパッケージが対象となる。旅行代金に応じて利用できるクーポンは異なっている。予約時にPayPayポイントを利用できる、「いまスグ利用」と併用することもできる。予約期間は9月8日正午から17日まで、旅行期間は9月26日から2026年3月3