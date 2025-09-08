「アパホテル＜大分駅前＞」アパホテルネットワークとして全国最大の1010ホテル13万9621室（建築・設計中、海外、アパ直参画ホテルを含む）を展開するアパホテルは、ホテル事業において、ティーケーピーとフランチャイズ契約を締結し、アパホテル〈大分駅前〉を12月3日に開業する。開業に先立ち、9月4日からアパ直（公式サイト・アパアプリ）での宿泊予約受付を開始した。「ロビー」アパホテル〈大分駅前〉は、東九州を代表するタ