日本サッカー協会は９月８日、フランクフルトに所属するMF堂安律が、アメリカ遠征中の日本代表から離脱することを発表。理由は所属クラブ事情のためとしている。27歳MFは、現地９月６日のメキシコ代表戦(０−０)に右のウイングバックで先発して81分までプレー。９日に行なわれるアメリカ戦での「10番」の不在は、日本にとって小さくない痛手だ。 この発表を受けて、ドイツ大手紙『Bild』は、「堂安が代表チームを早期離