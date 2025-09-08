「瓶 お〜いお茶 ASHIKUBO」伊藤園は、飲用を通じて改めて自分と向き合い、また人とつながるきっかけを願って、“静岡茶発祥の地”と呼ばれる静岡県足久保産の茶葉を瓶にボトリングした特別な緑茶飲料「瓶 お〜いお茶 ASHIKUBO」を、9月4日にオンラインショップ「TEA SHOP ITOEN」で発売した（数量限定）。また同製品は、湖池屋とコラボレーションし、単品ではすでに完売したポテトチップスとともに楽しめるセット「日本が誇る最高