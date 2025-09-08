「72g こつぶっこ ビターキャラメル風味」亀田製菓は、「72g こつぶっこ ビターキャラメル風味」（以下、「こつぶっこ ビターキャラメル風味」）を全国のスーパーマーケットで9月8日から発売する。さらに、9月上旬から順次、レギュラー商品「100g こつぶっこ」と、外出や友達とのシェアにも便利な「60g こつぶっこ4連」の商品パッケージをリニューアル発売する。「こつぶっこ」ブランドは、1982年の発売以来、40年以上にわたり消費