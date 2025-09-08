金融機関に勤めたことがある人（世帯）は、銀行口座をいくつ持っているのでしょうか？ また、どのように口座を使い分けているのかも気になるところです。今回は、All Aboutの読者を対象に実施したアンケート調査（※）をもとに、金融機関に勤めたことがある人がどのように銀行口座を利用しているかをまとめてみました。◆【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通点銀行口座を「3つ」「4つ」持っているが最多まずは、