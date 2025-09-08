昨年、18歳の誕生日で民法上の成人となられた悠仁さま。それから1年がたち、19歳の誕生日を迎えられた9月6日には成年式が行われた。【写真】「意外と陽キャ」“イケイケ”なご友人と談笑される悠仁さま「成年式とは、男性皇族が成年となり、大人の仲間入りを果たしたことを国内外へと示すための催しで、式を境に“成年皇族”と見なされます」（皇室担当記者、以下同）成年式に臨まれた悠仁さま当日の午前8時過ぎ、悠仁さまは緊