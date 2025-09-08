ABEMA人気バラエティー番組「パーラーカチ盛りABEMA店」が5日に配信された。番組冒頭で大物芸能人から大きなお祝いの花輪が届いたことを報告した。同番組は“パチンコ店”を舞台にしたパチンコ・パチスロバラエティー。番組ではパーラー設定のため、見取り図・盛山晋太郎、さらば青春の光の森田哲矢、東ブクロの3人が社員で、瀧山あかねアナがバイトという役を務めている、番組冒頭のスタジオには大きなお祝いの花輪が届いて