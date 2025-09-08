日本維新の会・藤田文武共同代表は９日、国会内で３人の衆院議員が離党届を提出したことに関してぶら下がり会見を開いた。この日、維新が掲げている「副首都構想」の実現を目指すプロジェクトメンバーだった守島正衆院議員、斉木武志衆院議員、阿部弘樹衆院議員の３人が離党届を出した。３氏は国会内で会見を開いた。その際、守島氏は離党届を出した理由について維新を?保守政党?と定義した藤田氏の発言を問題視したという。