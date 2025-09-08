【モデルプレス＝2025/09/08】8人組ボーイズグループ・ONE OR EIGHTが9月7日（※ニューヨーク現地時間）、年間の最も優れたミュージックビデオやアーティストを決定する全米の音楽授賞式「MTV Video Music Awards（以下、VMA）」に出席。同授賞式のレッドカーペットに、日本人グループとして初登場した。【写真】ONE OR EIGHT、“学ラン”姿でレッドカーペット登場◆ONE OR EIGHT「VMA」“学ラン”姿で登場MTVとCBSで初めて同時放