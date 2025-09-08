J3の松本山雅FCとAC長野パルセイロは共にアウェーでの一戦。 いずれも一時追いついたものの敗れ、順位を下げています。■松本山雅FCここまで3戦連続でドローと勝ち星をつかみきれていない松本山雅FCはアウェーで 2位の栃木シティと対戦しました。リーグ2番目の得点数を誇る栃木を相手に、前半は打ち合いの展開となります。まずは前半18分。中盤からのパスでサイドを駆け上がった樋口のクロスを最後は菊井