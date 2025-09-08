人間関係は距離感だけでなく、誠実さや誠意、相手への思いやりや配慮がとても大事ですよね。それはママ友関係だろうと何だろうと同じこと。先日ママスタコミュニティには「水に流してほしい」というタイトルで、こんな投稿がありました。投稿者さんには、新型コロナウイルスが流行しはじめた頃から微妙な関係になっているママ（Aさん）がいます。投稿文には事の経緯をこのように綴っていました。『ある妊婦さんが電車通勤をされて