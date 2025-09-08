三菱自動車岡崎戦の8回、勝ち越し犠飛を放つ王子・吉岡＝東京ドーム社会人野球の第96回都市対抗大会最終日は8日、東京ドームで東海勢同士による決勝が行われ、王子（春日井市）が三菱自動車岡崎（岡崎市）を2―1で下し、21年ぶり2度目の優勝を果たした。王子は0―1の八回に失策と犠飛で2点を奪い逆転。六回から救援した九谷が4回無失点と反撃を断った。三菱自動車岡崎は初優勝を逃した。