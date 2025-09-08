ルイ·ヴィトンから、メゾンの旅の伝統にインスパイアされた新作ブーツが登場しました。トランクのハンドルを模したモノグラム·キャンバスのストラップや、LVサークルのアクセサリーをあしらったデザインが印象的。上質なレザーと洗練されたシルエットが織りなす3モデルは、装いをよりエレガントに格上げしてくれるラグジュアリーな一足です。 ルイ·ヴィトン「レガシー アンク