私（フクシマナツキ、40代）は2児の母。新卒入社したメーカーで正社員として働いています。夫（スバル、40代）とは違う会社です。私の勤め先は人手不足が続いており、年齢に関係なく積極的に採用しています。最近は初めて70代のパートさん（ヨシムラ）を採用しました。私はヨシムラさんの教育係になりましたが、ヨシムラさんは一向に仕事を覚えず、年齢を理由に開き直る状況です。しかも私が上司（アベ課長、50代）に相談すると、