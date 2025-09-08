女子サッカー・SOMPO WEリーグ。アルビレックス新潟レディースは6日、試合終了間際の劇的ゴールで勝利をつかみました。6日はアウェーで千葉と対戦。立ち上がり、ピンチを迎えますが、今シーズン初先発の高橋智子がファインセーブ。体を張り、ゴールを守ります。一方の新潟は奪ったボールをひとつつないで、新堀が狙います。約30メートル付近からのシュートは惜